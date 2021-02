Dopo il freddo intenso e le nevicate a bassa quota delle scorse settimane, quello che stiamo vivendo già dall’ultimo week end è un vero e proprio anticipo di primavera. Come annunciano gli esperti di Meteo.it, l’Italia sarà caratterizzata per l’intera settimana da un tempo stabile con picchi di temperatura oltre i 20°C. Non mancheranno comunque alcune insidiose nebbie su qualche zona del nostro Paese.

L’andamento della settimana

Giornata di oggi ancora caratterizzata da diverse foschie, nebbie specie in pianura e nubi basse al Nord; a partire da martedì 23 in aumento l’alta pressione su più ampie zone del Paese.

Sussisterà ancora la presenza di riduzioni della visibilità, specie nelle ore notturne o al primo mattino, sulle regioni settentrionali, nonché di nubi basse marittime sulle coste adriatiche; altrove il tempo diventerà sempre più soleggiato, con temperature molto miti per il periodo, in particolare, delle aree più interne del Centro e di gran parte del Sud.

Nella giornata di mercoledì 24 si registreranno i maggiori effetti dell’alta pressione. Qualche residuo di nebbia in Val Padana, poi il quadro meteo-climatico assumerà un andamento decisamente primaverile praticamente su tutta la Penisola. Temperature ancora in lieve aumento, con punte anche di oltre 20°C su Toscana, sulle zone interne di Sardegna e Sicilia e sulle valli del Trentino. Anche sulle regioni centro-meridionali i valori termici massimi potranno sfiorare i 20°C. Qualche punto in meno solamente al Nord, ma non si potrà parlare di freddo.

Sole fino a domenica

La situazione simil-primaverile perdurerà con tutta probabilità almeno fino al prossimo weekend. Da domenica 28, ad ogni modo, potrebbe arrivare qualche soffio di aria più fresca dai quadranti nord-orientali, frenando in parte l’anticipo di primavera. L’inizio del prossimo mese, infatti, potrebbe comportare un parziale cambio della circolazione d’aria generale, almeno su gran parte del nostro Paese.

