Clima, Cop26 “ai tempi supplementari”

I circa 200 Paesi si sono presi (almeno) un giorno in più - il summit doveva terminare ieri - per cercare di siglare un accordo

La Cop26 tenta di arrivare in giornata a un accordo per “mantenere in vita” l’obiettivo più ambizioso dell’accordo di Parigi: limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi rispetto all’era preindustriale. I circa 200 Paesi firmatari dell’intesa del 2015 si sono presi (almeno) un giorno in più – il summit doveva terminare ieri – per cercare di siglare alla conferenza Onu sul clima di Glasgow un patto per frenare il riscaldamento del pianeta.

