Cisgiordania: ucciso un 14enne e due terroristi di Hamas

L'Idf ha dichiarato di aver ucciso due alti comandanti di Hamas, Yassin Rabia e Khaled Nagar, a Rafah. Morto in uno scontro un 14enne palestinese in Cisgiordania

Un ragazzo palestinese di 14 anni, Majd Shaher Arameen, è stato ucciso dalle forze israeliane in Cisgiordania, vicino a Sair, a nord-est di Hebron. L’Idf ha dichiarato di aver ucciso due alti comandanti di Hamas, Yassin Rabia e Khaled Nagar, durante un raid a Rafah. Entrambi erano coinvolti in attività terroristiche e attacchi contro Israele

Quattordicenne palestinese ucciso in Cisgiordania

Un quattordicenne palestinese è stato ucciso dalle forze israeliane in Cisgiordania. Lo scrive – come riporta Al Jazeera – l’agenzia di stampa Wafa. Il giovane – che si chiamava Majd Shaher Arameen – è morto vicino alla città di Sair, a nord-est di Hebron. Fonti palestinesi accusano i soldati israeliani di aver impedito alle ambulanze di raggiungere il ragazzo, lasciandolo sanguinante a terra dopo avergli sparato.

Salgono a 40 vittime dell’attacco a Rafah

Il bilancio dell’attacco israeliano alla tendopoli nell’area di Tal as-Sultan è salito a 40 vittime. Lo sostiene l’agenzia di stampa Wafa – secondo quanto riporta Al Jazeera – citando fonti locali e aggiungendo che “la maggior parte dei morti sonno donne e bambini” e “molti sono stati bruciati vivi”. Decine i feriti che sono stati portati negli ospedali della zona che – secondo la Mezzaluna rossa palestinese – “non sono in grado di gestire questo gran numero di accessi”.

Nel raid su Rafah uccisi due alti comandanti di Hamas

L’Idf ha affermato in una nota che nel raid compiuto questa sera su Rafah, nel sud di Gaza, sono stati “eliminati il terrorista Yassin Rabia, comandante della leadership di Hamas in Giudea e Samaria (Cisgiordania, ndr), nonché Khaled Nagar, un alto funzionario dell’ala di Hamas in Giudea e Samaria”. L’attacco – afferma l’Idf – “è stato effettuato nella zona di Tal as Sultan, nel nord-ovest di Rafah, sulla base di precise informazioni di intelligence”.

L’ala in Cisgiordania di Hamas “è responsabile della pianificazione, del finanziamento e della realizzazione di attacchi terroristici in tutta la Giudea e Samaria e all’interno di Israele”, afferma l’Idf. “Il terrorista Yassin Rabia ha gestito l’intera attività terroristica di Hamas in Giudea e Samaria, ha trasferito fondi a obiettivi terroristici e ha pianificato attacchi terroristici di Hamas in tutta la Giudea e Samaria. In passato, Rabia ha compiuto numerosi attacchi terroristici omicidi, tra cui nel 2001 e nel 2002, in cui sono rimasti uccisi soldati dell’Idf”, sottolinea il comunicato.

“Il terrorista Khaled Nagar, un alto funzionario del quartier generale di Hamas in Giudea e Samaria, ha diretto attentati e altre attività terroristiche in Giudea e Samaria e ha trasferito fondi destinati alle attività terroristiche di Hamas nella Striscia di Gaza. In precedenza, Khaled Nagar aveva effettuato diversi attacchi terroristici mortali tra il 2001 e il 2003 che avevano portato alla morte di diversi civili israeliani e al ferimento e alla morte di diversi soldati israeliani”.

Fonte: Ansa