Cina: “Le relazioni con Pyongyang si stanno sviluppando bene”

La portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Mao Ning ha dichiarato che, la Cina, è all’opera per approfondire la cooperazione con la Corea del Nord in diversi settori.

Le relazioni bilaterali

La Cina sta lavorando per approfondire la cooperazione con la Corea del Nord in “vari campi”: nel giorno dell’arrivo in Russia del leader Kim Jong-un con le attese di un incontro con Vladimir Putin, la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha detto che le relazioni Pechino-Pyongyang “si stanno sviluppando bene e le due parti stanno attuando l’importante consenso raggiunto dai leader dei due Paesi”.

Gli auspici futuri

Cina e Corea del Nord stanno “approfondendo gli scambi e la cooperazione bilaterale in vari campi e spingendo affinché le relazioni continuino a raggiungere uno sviluppo ancora maggiore”, ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano.

Fonte: Ansa