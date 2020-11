Arriva il cashback natalizio: ecco come funziona e chi può beneficiarne

Il Governo ha confermato il bonus cashback, si tratta di un rimborso sui pagamenti elettronici, approvato dal Garante per la Privacy. La misura entrerà in vigore in forma sperimentale dal 1° al 30 dicembre mentre entrerà a regime, probabilmente da gennaio 2021. Il cashback previsto sarà del 10% su un massimo di 1.500 euro per semestre, pari a 300 euro in un anno. Le operazioni minime richieste saranno 50 nel primo semestre e altre 50 per il secondo.

Chi può beneficiare del cashback

Tra i fortunati ci sono le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, e fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. Il programma per dare il via al bonus bancomat sarà realizzato tramite il “Sistema Cashback”, e l’operazione di messa a punto della piattaforma tecnologica è affidata alla società PagoPA, che raccoglierà i dati necessari per definire la graduatoria dei contribuenti più digitalizzati. La partecipazione è volontaria. Sarà il contribuente a doversi registrare indicando il proprio codice fiscale e uno o più strumenti di pagamento elettronici che intende utilizzare.

Cosa si potrà comprare