Al via l’iscrizione al piano Cashback per i rimborsi sugli acquisti con carte

Al via le iscrizioni al programma Cashback sulla app Io: è stata rilasciata dagli app store la versione aggiornata con l’implementazione del nuovo servizio disponibile sulla app per i servizi della pubblica amministrazione.

Il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici partirà poi dagli acquisti di martedì 8 dicembre. Per partecipare e ottenere i rimborsi bisogna registrare i propri strumenti di pagamento digitale sulla app o nei servizi degli operatori. Sarà comunque possibile iscriversi al Cashback in qualsiasi momento.

Prende il via l’8 dicembre la fase sperimentale del programma #Cashback. Effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% della spesa fino ad un massimo di 150€ complessivi

Il cashback

Il rimborso sui pagamenti elettronici approvato dal Garante per la Privacy lo scorso 23 novembre, sarà del 10% su un massimo di 1.500 euro per semestre, pari a 300 euro in un anno. Le operazioni minime richieste saranno 50 nel primo semestre e altre 50 per il secondo.

Per quanto riguarda la tipologia degli acquisti, si può acquistare di tutto, ma non in rete: le spese online sono escluse dal meccanismo di restituzione. Il cashback, quindi, non vale per l’e-commerce. Il bonus rientra infatti tra le misure volte a disincentivare l’uso del contante negli acquisti effettuati in locali e negozi sul territorio, al fine di arginare l’evasione fiscale.

Il programma cashback entrerà a regime – spiega il Mef – dal primo gennaio 2021. Qui sotto il video tutorial su come attivare il cashback sulla app Io.

