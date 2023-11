Caritas: “La povertà è un fenomeno strutturale”

Il Rapporto 2023 su Povertà ed esclusione sociale in Italia di Caritas ha evidenziato la strutturalità del fenomeno rispetto al passato

Il rapporto Caritas

“Dopo quasi trent’anni dalla prima uscita del Rapporto, il fenomeno della povertà può dirsi completamente stravolto nei numeri e nei profili sociali. Si contano oltre 5 milioni 674 mila poveri assoluti (+357mila rispetto al 2021), pari al 9,7% della popolazione: un residente su dieci oggi non ha accesso a un livello di vita dignitoso.

Il rischio di esclusione sociale

È un fenomeno ormai strutturale e non più residuale come era in passato”. Lo dice il Rapporto 2023 su Povertà ed esclusione sociale in Italia di Caritas, diffuso oggi. A rischio povertà ed esclusione sociale sono invece “14 milioni 304mila persone, il 24,4% della popolazione totale“.

Fonte: Ansa