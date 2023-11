Siria: milizie filo-Iran hanno attaccato una base Usa

Gruppi armati di matrice filoiraniana hanno comunicato di aver attaccato la base militare Usa di Tell Baydar, in Siria. La Resistenza islamica in Iraq, sostenuta da Teheran, ha diffuso un messaggio di rivendicazione sui propri profili social.

L’attacco

Combattenti filoiraniani presenti in Siria hanno annunciato poco fa di aver preso di mira la base militare statunitense di Tell Baydar, nella Siria nord-orientale. Lo si apprende da un comunicato diffuso sugli account social della Resistenza islamica in Iraq, sigla che raccoglie una serie di gruppi armati operativi in Siria e in Iraq e sostenuti da Teheran.

Fonte: Ansa