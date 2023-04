L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Def. I voti a favore sono stati 221, 115 i contrari. In economia il DEF (Documento di Economia e Finanza) è un documento all’interno del quale vengono messe per iscritto tutte le politiche economiche e finanziarie decise ed imposte dal Governo.

Ok della Camera risoluzione sullo scostamento di bilancio

Alle 11:40 di oggi, 28 aprile, l’Aula della Camera, a maggioranza qualificata, ha approvato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento del pareggio di bilancio. I voti a favore sono stati 221, 116 i contrari.

Bagarre in aula: seduta sospesa

Ok alla risoluzione di maggioranza sul Def con a favore 221 voti, 115 i contrari. Ma c’è stata bagarre durante il dibattito con la seduta sospesa per alcuni minuti: mentre i deputati del Pd abbandonavano l’Aula dopo un attacco di Tommaso Foti (Fdi) a Debora Seracchiani, Nico Stumpo del Pd si è scagliato verso i banchi di Fdi. Sono intervenuti i commessi e sono volati spintoni. Foti ha contestato il fatto che Serracchiani avesse detto che Andrea Delmastro dovesse dimettersi per la sua assenza di ieri in Aula al voto sul Def. “Peccato che alla fine l’unica che si è dimessa è stata lei”. A quel punto i deputati del Pd hanno iniziato a lasciare l’Aula mentre da Fdi si urlava “Fuori, Fuori!” in coro. Nel frattempo Stumpo, che era stato già richiamato all’ordine per le sue intemperanze dal presidente Lorenzo Fontana, si è diretto verso i banchi di Fdi, dove è stato bloccato dai commessi ma c’è stato contatto con colleghi di Fdi. Poi la seduta è ripresa e i deputati del Pd sono rientrati nell’Emiciclo.