Bruxelles, al via oggi il Consiglio Europeo

Oggi e domani i 27 capi di stato e di governo dell’Unione Europea si ritrovano a Bruxelles, in agenda la riforma del patto di stabilità, il sostegno alla competitività dell’industria europea, energia e Ucraina.

Gli argomenti trattati

Il vertice avrà inizio nella tarda mattinata di oggi, con una colazione dei leader con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres e terminerà venerdì il Consiglio europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. Ad aprire il vertice dei leader sarà il dossier Ucraina con un particolare focus sull’accordo raggiunto lunedì al Care sull’invio di munizioni a Kiev e con una parentesi sull’opportunità di sanzioni più stringenti non solo contro la Russia, ma anche contro Bielorussia e Iran. In quest’occasione ci sarà anche un collegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel pomeriggio di oggi i 27 dibatteranno sui due capitoli che, diverse fonti europee, ritengono come tra prioritari della riunione: la strategia per la competitività europea e la politica commerciale dell’Ue nel mondo. In merito al primo punto, sul tavolo ci sarà il piano Net Zero presentato dalla Commissione Ue come risposta all’Inflaction Reduction Act. Il piano è legato a doppio filo con il Green Deal europeo sebbene il dossier dell’auto e quello del nucleare, particolarmente divisivi tra i 27, non sono stati oggetto delle riunioni degli sherpa in preparazione del Consiglio europeo. Sempre giovedì sarà affrontato il tema migrazione: al momento non è previsto un vero e proprio dibattito ma solo un punto informativo di Ursula von der Leyen sulle misure operative messe in campo finora da Bruxelles.

Gli incontri di domani

Energia ed effetti delle crisi bancarie negli Usa e Svizzera saranno i due temi centrali della giornata di domani. Sul primo punto i leader si concentreranno guardando alla riforma del mercato elettrico proposta dalla Commissione e all’avvio della piattaforma di acquisti congiunti di gas in vista del prossimo inverno. Politiche monetarie, conseguenze del fallimento della Silicon Valley Bank e della crisi di Credit Suisse e tassi di inflazione saranno invece sul tavolo dell’Eurosummit, dove è previsto l’intervento della presidente della Bce Christine Lagarde e del presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe.

Fonte: Ansa