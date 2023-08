Borse: avvio debole per mercati europei

I principali titoli sono in lieve ribasso a causa dei timori per la tenuta dell’economia cinese

Le Borse cinesi hanno terminato la seduta in calo per via dei timori sulla tenuta dell’economia di Pechino. Quelle europee, sulla scia dei mercati asiatici, hanno avuto un avvio debole.

Le Borse asiatiche

Le Borse cinesi chiudono la seduta in calo a causa dei timori sulla tenuta dell’economia del Dragone: l’indice Composite di Shanghai, pur recuperando terreno nel finale, perde lo 0,34%, a 3.178,43 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,13%, scivolando a quota 1.999,65.

Le Borse europee

Avvio debole per le Borse europee in scia con i mercati asiatici che risentono di turbolenze del settore immobiliare. I mercati, complice anche il clima da metà agosto, cercano spunti in vista della ripresa delle attività dopo le vacanze estive. Il tema centrale resta la crescita economica globale e l’impatto della politica monetaria delle banche centrali. In apertura Parigi cede lo 0,18%, Londra lo 0,11% mentre è poco mossa Francoforte (-0,09%).

Fonte: Ansa