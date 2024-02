Blinken a Abu Mazen: “Gli Usa favorevoli allo Stato palestinese”

Blinken ha ribadito ad Abu Mazen il sostegno degli Stati Uniti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente come la via migliore per garantire la pace

La guerra in Medioriente giunge al giorno 125. Il segretario di Stato americano Antony Blinken, incontrando il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas (Abu Mazen), ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla “riforma” dell’Anp e alla “creazione di uno Stato palestinese indipendente”.

Gaza, Blinken a Abu Mazen: “Gli Usa favorevoli alla creazione Stato palestinese”

In un post sul suo account X il segretario di Stato americano Antony Blinken afferma che nel suo incontro con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas (Abu Mazen), ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla “riforma” dell’Anp e alla “creazione di uno Stato palestinese indipendente”.

Blinken “ha discusso i benefici derivanti dal rilancio” dell’Autorità nazionale palestinese, ha detto il Dipartimento di Stato americano sottolineando come Washington spinga per importanti riforme dell’Anp affinché possa tornare a governare la Striscia di Gaza. “Blinken ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente come la via migliore per garantire pace e sicurezza durature sia per i palestinesi che per gli israeliani”, si legge in un comunicato Usa citato dai media internazionali.

Blinken: Israele non ha licenza disumanizzare gli altri

“Gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre – ha detto Blinken ieri in una conferenza stampa a Tel Aviv, citata dai media internazionali -. Da allora gli ostaggi sono stati disumanizzati ogni giorno, ma questa non può essere una licenza per disumanizzare gli altri”, ha sottolineato il segretario di stato Usa.

Fonte: Ansa