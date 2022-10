Biden: “Putin non scherza, c’è la minaccia di un ‘Armageddon’ nucleare”

Il presidente americano Joe Biden, parlando a un evento elettorale a New York, invita a non sottovalutare il pericolo che arriva dalla Russia

Il presidente americano Joe Biden, parlando a un evento elettorale a New York, invita a non sottovalutare il pericolo che arriva dalla Russia. “Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba c’è la minaccia di un ‘Armageddon’ nucleare”.

“Non ci trovavamo di fronte alla minaccia di un Armageddon nucleare dai tempi di Kennedy e della crisi dei missili a Cuba. E’ colpa di una persona che io conosco abbastanza bene, il suo nome è Vladimir Putin. Ci ho passato un po’ di tempo assieme”, ha detto il presidente.

recisamente, Biden ha parlato ad un evento di raccolta fondi per il partito democratico ospitato nella residenza di James Murdoch, uno dei figli del magnate dei media.

“Putin non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biolgiche – ha aggiunto Biden -, perché il suo esercito è in difficoltà. Stiamo cercando di capire quale possa essere la via d’uscita di Putin. Dove può trovare una via d’uscita?”, ha detto Biden.

Biden: “Democrazia a rischio, guardate l’Ungheria”

Durante un evento elettorale in New Jersey, il presidente Usa torna è tornato a parlare delle minacce alla democrazia e dell’opposizione tra democrazia e regimi autoritari. “Guardate cosa sta accadendo in Ungheria, che è un membro della Nato”, ha detto Biden parlando da casa del governatore Dem, Phil Murphy. “Il punto è che possiamo fare qualcosa in proposito”, ha sottolineato Biden ribadendo che la democrazia negli Stati Uniti è minacciata dai repubblicani ultraconservatori pro-Trump.

L’eventuale incontro tra Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin al G20 in Indonesia il prossimo novembre “è ancora da decidere”, ha poi aggiunto il presidente americano rispondendo ad una domanda dei giornalisti al seguito prima di partire per New York.

Scholz cita Biden: “Armi nucleari? A Mosca posso solo dire: non fatelo”

“È inutile fare speculazioni in merito” all’uso di armi nucleari, “alla Russia posso solo dire, proprio come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: non fatelo!“. Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in un’intervista riportata oggi dal quotidiano tedesco Die Welt e originariamente pubblicata su quello spagnolo El País.

Scholz ha così ripreso quanto dichiarato lo scorso 17 settembre dal presidente Usa in un’intervista a 60 minutes. Sull’ipotesi di un uso di armi nucleari tattiche o chimiche nella guerra in Ucraina, Biden aveva infatti detto al presidente Vladimir Putin: “Non farlo, non farlo, non farlo. Cambierebbe il volto della guerra come niente altro dai tempi della Seconda guerra mondiale”.

