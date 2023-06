Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato la scelta dell’omologo russo, Vladimir Putin, di dispiegare armi nucleari nella vicina Bielorussia. Secondo Biden, la possibilità che Putin utilizzi armi nucleari tattiche è “reale”. Oggi, la Russia ha bombardato le regioni ucraine di Kiev e Leopoli.

Il presidente degli Usa Joe Biden ha dichiarato che la minaccia del presidente russo Vladimir Putin di utilizzare armi nucleari tattiche è “reale”, pochi giorni dopo il dispiegamento di queste armi da parte della Russia in Bielorussia. Lo riporta Reuters sul suo sito riportando le affermazioni di Biden ad un gruppo di donatori in California. “Quando circa due anni fa sono venuto qui a dire che ero preoccupato per il prosciugamento del fiume Colorado, tutti mi hanno guardato come se fossi pazzo. Mi hanno guardato come quando ho detto che mi preoccupo che Putin usi armi nucleari tattiche. E’ reale”, ha aggiunto Biden.

Modi incontra Biden: tre giorni un Usa per il premier indiano

Il premier indiano Narendra Modi è partito questa mattina verso gli Stati Uniti, dove terrà la sua prima visita di Stato dei suoi nove anni di governo, su invito del presidente Biden e della first lady. Nell’agenda del premier indiano ci sono almeno tre incontri con Biden, tra cui un colloquio privato e una cena di Stato, un meeting con la Vice presidente Kamala Harris e il segretario di Stato Antony Blinken, oltre a un ricevimento organizzato dai leader del Congresso statunitense. In un’intervista al Wall Street Journal, Modi ha evidenziato “i legami sfaccettati”, tra i due Paesi e dopo avere detto che “questo invito speciale riflette il vigore e la vitalità della partnership tra le nostre due democrazie”, ha parlato di “una fiducia senza precedenti tra Delhi e Washington”. Parlando dei temi globali, Modi ha detto che “l’India merita un profilo e un ruolo più rilevante e ampio”.

Sul conflitto in Ucraina Modi ha detto: “molti ci definiscono neutrali, ma noi non siamo neutrali, siamo a favore della pace. Tutti i Paesi devono rispettare la legge internazionale e la sovranità. Le dispute devono essere risolte attraverso il dialogo e la democrazia”. Modi ha anche ribadito la necessità di riformare le istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, dando spazio ai Paesi africani, e ha insistito sul desiderio dell’India di entrare nel consiglio di sicurezza, ricordando come il suo governo invii truppe in tutto il mondo impegnate nelle missioni di peacekeeping.

Fonte: Ansa