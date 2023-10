Biden: “Possiamo aiutare sia l’Ucraina sia Israele. L’occupazione di Gaza un errore”

Biden al Wp: "L'occupazione israeliana di Gaza sarebbe un grosso errore: Hamas va eliminato ma non Hamas non rappresentano tutto il popolo palestinese"

Il presidente americano Joe Biden è intervenuto su Israele e Ucraina in un’intervista al Washington Post. Biden ritiene che un’occupazione israeliana di Gaza sarebbe “un grosso errore” e ha rassicurato gli americano evidenziando come gli Stati Uniti siano “la nazione più potente della storia del mondo” e che possono “occuparsi” contemporaneamente delle guerre in Medio Oriente e in Est Europa senza mettere a rischio la proprio difesa.

Il presidente americano Joe Biden ritiene che un’occupazione israeliana di Gaza sarebbe “un grosso errore”, affermando al programma tv ’60 Minutes’ che Hamas non rappresenta tutti i palestinesi. Lo riporta il Washington Post, anticipando i contenuti di un’intervista al presidente Usa che andrà in onda tra poco. “Penso che sarebbe un grosso errore”, afferma Biden in risposta a una domanda del giornalista Scott Pelley sulla Cbs.

“Hamas e gli elementi estremi di Hamas non rappresentano tutto il popolo palestinese”, spiega il presidente Usa. Biden ribadisce poi che Hamas deve essere completamente eliminato, ma che deve esserci anche una strada verso uno Stato palestinese. Il presidente afferma che non pensa tuttavia che Israele perseguirà questa strada in questo momento. “Ma credo che” lo Stato ebraico “capisca che una parte significativa del popolo palestinese non condivide le opinioni di Hamas e Hezbollah”, aggiunge il presidente americano a ’60 Minutes’.

Inviato israeliano Onu a Cnn, ‘non vogliamo occupare Gaza’

L’ambasciatore israeliano all’Onu, Gilad Erdan, ha affermato che Israele ha intenzione di rioccupare Gaza dopo la prevista invasione di terra in risposta all’attacco di Hamas. Erdan è intervenuto in seguito alle parole del presidente americano Joe Biden, che in un’intervista al programma tv ’60 Minutes’ della Cbs ha affermato che una tale occupazione sarebbe “un grave errore”. “Non abbiamo alcun interesse ad occupare Gaza o a restarci, ma poiché stiamo lottando per la nostra sopravvivenza e l’unico modo – come ha definito lo stesso presidente Usa – è annientare Hamas, dovremo fare tutto il necessario per distruggere il loro potenziale”, ha detto l’ambasciatore israeliano alla giornalista Kaitlan Collins della Cnn.

Biden, ‘Usa potenti, possiamo aiutare sia Israele che Ucraina’

Il presidente americano Joe Biden assicura che gli Stati Uniti sono “la nazione più potente della storia del mondo” e che possono “occuparsi” contemporaneamente delle guerre in Medio Oriente e in Est Europa senza mettere a rischio la proprio difesa. In un’intervista al programma tv ’60 Minutes’ della Cbs, alla domanda se le guerre in Israele e in Ucraina fossero troppe da affrontare contemporaneamente per gli Usa il presidente democratico ha risposto: “No. Siamo gli Stati Uniti d’America, per l’amor di Dio. La nazione più potente della storia: non nel mondo, ma nella storia del mondo. Possiamo occuparci di entrambi e mantenere comunque la nostra difesa internazionale complessiva”. Biden ha spiegato che aiutare Israele e l’Ucraina è importante per la sicurezza degli Stati Uniti. “In Ucraina uno dei miei obiettivi è impedire a Putin, che ha commesso lui stesso crimini di guerra, di occupare un paese indipendente che confina con gli alleati della Nato e con la Russia. Immaginate cosa succederebbe ora se riuscisse ad avere successo: avete mai conosciuto una grande guerra in Europa nella quale non siamo stati risucchiati?”, ha chiesto il presidente Usa. Riguardo al suo sostegno a Israele, Biden ha spiegato: “Gli ebrei sono stati soggetti ad abusi, pregiudizi e tentativi di annientarli per più di mille anni. Per me è una questione di decenza, rispetto, onore. È semplicemente sbagliato, sbagliato, sbagliato. Viola ogni principio religioso che ho e ogni singolo principio che mio padre mi ha insegnato”.

Biden, rischio terrorismo in Usa aumentato dopo attacco Hamas

La minaccia del terrorismo negli Stati Uniti è aumentata in seguito agli attacchi di Hamas in Israele, ha dichiarato il presidente americano Joe Biden in un’intervista al programma ’60 Minutes’ della Cbs. Biden ha detto di aver incontrato ultimamente i leader delle forze dell’ordine federali per quasi un’ora per discutere del rischio di attacchi coordinati o da parte di lupi solitari.

Fonte: Ansa