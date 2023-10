600 giorni di guerra in Ucraina. Putin: “Realistiche le proposte di pace Cina”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 600. Al fronte la situazione resta difficile: i bombardamenti russi nel Donetsk si sono spostati a Avdiivka, città divenuta obiettivo della nuova offensiva russa. Putin dichiara che le proposte della Cina per risolvere il conflitto “potrebbero costituire la base per una soluzione pacifica”.

Gli attacchi notturni

Le forze di difesa ucraine hanno abbattuto nella notte 11 droni kamikaze su un totale di 12 lanciati dalla Russia e un missile aria-terra guidato Kh-59 su cinque: lo ha reso noto l’Aeronautica militare, come riporta Rbc-Ucraina. I russi hanno lanciato anche un missile balistico ‘Iskander M’, ha aggiunto l’Aeronautica di Kiev.

Putin: “Realistiche le proposte di pace Cina per Ucraina”

Le proposte di pace avanzate da Pechino per l’Ucraina all’inizio di quest’anno sono realistiche e potrebbero gettare le basi per un accordo: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un’intervista al China Media Group ripresa dalla Tass. “Siamo grati ai nostri amici cinesi per aver provato a pensare a modi per porre fine a questa crisi”, ha affermato Putin. “Penso che siano assolutamente realistici e che possano gettare le basi per un accordo di pace”, ha aggiunto il leader russo, lamentando comunque la riluttanza di Kiev a impegnarsi con Mosca.

Putin: “I tentativi di portare Kiev nella Nato hanno causato l’escalation”

I tentativi di Washington di trascinare Kiev nella Nato hanno aggravato il conflitto in Ucraina: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista al China Media Group ripresa dalla Tass. Le ostilità nel Donbass sono iniziate dopo il “colpo di Stato del 2014 in Ucraina, mentre il regime di Kiev ha rifiutato di attuare gli accordi di Minsk”, ha detto Putin. “Ciò è stato aggravato dai tentativi degli Stati Uniti di trascinare l’Ucraina nella Nato, che hanno portato all’escalation del conflitto”, ha aggiunto.

