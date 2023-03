Attacco russo con droni nella regione di Kiev, tre vittime

Questa notte un attacco delle forze armate russe, eseguito con i droni nella regione di Kiev, ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre sette.

Le vittime

Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in seguito ad un attacco con droni lanciato la notte scorsa dalle forze russe nella regione di Kiev: lo ha reso noto su Telegram l’amministrazione militare regionale, come riporta Ukrinform. “A seguito di un attacco notturno di droni nella regione di Kiev, un obiettivo civile è stato danneggiato. Attualmente, siamo a conoscenza di tre morti e sette feriti. Le informazioni sono in fase di chiarimento”, si legge nel messaggio. Sul posto sono al lavoro unità del Servizio di emergenza statale, della Polizia nazionale e dei servizi di emergenza competenti, ha aggiunto l’amministrazione militare.

Gli attacchi russi di ieri

Le forze di Kiev hanno respinto ieri 114 attacchi russi nel Donetsk, nell’Ucraina orientale: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev nel suo aggiornamento quotidiano sul conflitto. Lo riporta il Kyiv Independent. Le truppe russe continuano a concentrare le loro offensive nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e Shakhtarsk, ha spiegato l’esercito. Da parte sua l’Aeronautica militare ucraina ha condotto sei attacchi contro basi russe, mentre le forze di terra hanno distrutto un deposito di munizioni, due sistemi missilistici antiaerei, una stazione radar e un’altra struttura militare chiave non meglio identificata. Ieri la Russia ha lanciato 10 missili in Ucraina, 32 raid aerei e 90 attacchi con sistemi di razzi a lancio multiplo, prendendo di mira le infrastrutture civili.

Fonte: Ansa