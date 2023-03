Afghanistan, almeno dodici le vittime del terremoto

Secondo le autorità locali è di almeno dodici vittime e centinaia di feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6,5 avvertito ieri in Afghanistan, Pakistan e India.

Le vittime del sisma

Almeno dodici persone sono rimaste uccise in Afghanistan e Pakistan per il terremoto del 6.5 registrato ieri pomeriggio e che sembrava inizialmente aver risparmiato vite nonostante la potenza della scossa. Lo United States Geological Survey ha affermato che il sisma ha avuto il suo epicentro vicino a Jurm, nel nordest dell’Afghanistan a una profondità di 187 chilometri. Il sisma, registrato ieri intorno alle 21:30 ora di Kabul (le 18 in Italia) ed è durato più di 30 secondi. È stato avvertito dall’Asia centrale fino a Nuova Delhi in India, a più di duemila km di distanza.

Fonte: Ansa