Nel corso dell’avvio della seduta sul mercato della capitale olandese, punto di riferimento per il continente europeo, il prezzo del gas ha subito un incremento del 3,8% rispetto a ieri, giungendo molto vicino alla soglia dei trenta euro al megawattora.

Gli aumenti

Fonte: Ansa