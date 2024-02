Ue: varati i nuovi acquisti congiunti di gas

L’Ue ha messo in campo una nuova asta per gli acquisti congiunti di gas. Sono state formulate offerte per 34 miliardi di metri cubi da parte di 19 società. Questa procedura ha l’obiettivo di sostenere la competitività e mantenere i prezzi stabili.

La domanda

Nuova asta di acquisti congiunti di gas nell’Ue. Questa volta nella prima gara a medio termine l’offerta è stata pari a un volume totale di 97,4 miliardi di metri cubi. La domanda aggregata raccolta, ha annunciato la Commissione, è stata pari a 34 miliardi di metri cubi da parte di 19 società. Le forniture offerte sono dunque pari quasi al triplo della domanda. I fornitori e i consumatori sono stati ora abbinati attraverso la piattaforma AggregateEU e le aziende potranno avviare trattative contrattuali a livello bilaterale.

Le dichiarazioni

“La giornata di oggi costituisce un’altra pietra miliare positiva per il lavoro della piattaforma energetica dell’Ue – ha affermato il vicepresidente dell’esecutivo comunitario Maros Sefcovic -. Attraverso il coordinamento e la cooperazione, stiamo rafforzando la sicurezza energetica dell’Europa di fronte a un contesto geopolitico difficile”. Le offerte per tre volte la domanda sono “un risultato notevole, che dimostra ancora una volta che AggregateEe è diventato un mercato dinamico per acquirenti e fornitori internazionali affidabili di gas, e che sostiene la competitività del nostro settore e mantiene i prezzi stabili per i nostri consumatori”.

Fonte: Ansa