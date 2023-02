Russia: abbattuti due droni ucraini a Krasnodar. Putin: “Sventare le azioni dei sabotatori”

La guerra in Ucraina giunge al 370esimo giorno. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso nel suo consueto discorso serale che la situazione per le truppe ucraine intorno a Bakhmut, nell’est del Paese, sta diventando molto difficile.

Putin: “Sventare azioni di chi vuole dividere la Russia”

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato ai servizi di sicurezza interni (FSB) di continuare a neutralizzare le attività di chi cerca di dividere la Russia. E di sorvegliare il confine con l’Ucraina per sventare le azioni di gruppi di sabotatori. Lo riferisce l’agenzia Tass.

007: “Russi si preparano a guerra di lungo corso”

“Per i russi una pausa operativa è essenziale per rigenerarsi e prepararsi ad una guerra di lungo corso. Mosca cerca di sfruttare questo periodo di relativa stasi per riavviare le attività del complesso militare-produttivo russo che, pur restando significativo per capacità produttive, inizia a risentire dell’impatto delle sanzioni occidentali”. Così la relazione annuale dell’intelligence al Parlamento presentata oggi.

L’anno, aggiunge, “si è chiuso anche con il riconoscimento da parte del Presidente Putin delle difficoltà incontrate nel Donbass per contrastare le Forze ucraine, segnale che, collegato alla proposta di ristrutturazione delle Forze armate russe – con un incremento dell’organico totale fino a 1,5 milioni di soldati – conferma l’intento di proseguire il conflitto fino al conseguimento degli obiettivi cardine ricercati da Mosca”.

Stoltenberg: “Nelle relazioni con Mosca non si torna indietro”

“La fine di questa guerra non prevede un ritorno alla normalità nelle relazioni con la Russia, non si torna indietro: so che è difficile spendere di più in difesa perché c’è meno spazio per altre cose che reputiamo importanti, come la salute e l’istruzione, lo capisco. Ma non c’è nulla di più importante della nostra sicurezza, dunque dobbiamo spendere di più. Sono felice che la maggior parte degli alleati ora veda il 2% del Pil nella difesa come un punto di partenza e non di arrivo”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando al summit delle nazioni nordiche.

Mosca: abbattuti due droni ucraini a Krasnodar

Il ministero della Difesa russo ha detto che due droni ucraini sono stati neutralizzati la notte scorsa dai sistemi di difesa elettronica mentre erano diretti contro infrastrutture civili nella regione di Krasnodar, sul Mar Nero. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. In precedenza Ukrainska Pravda aveva riferito che esplosioni erano state udite nella regione, seguite da un incendio in una locale raffineria del colosso petrolifero controllato dal governo russo, Rosneft.

San Pietroburgo: “Lo spazio aereo è stato chiuso per un’esercitazione”

La chiusura dello spazio aereo sui cieli di San Pietroburgo questa mattina è stata realizzata nell’ambito di un’esercitazione. Lo afferma una nota del ministero della Difesa di Mosca, riportata dalle principali agenzie di stampa russe tra cui la Tass.

“Il 28 febbraio, le forze di servizio della zona occidentale di responsabilità della difesa aerea hanno condotto una sessione di addestramento sull’interazione con le autorità civili di controllo del traffico aereo”, ha riferito il ministero. “Durante l’addestramento, le forze di difesa aerea in servizio hanno risolto problemi di rilevamento, intercettazione e identificazione del presunto obiettivo dell’intruso, oltre che di interazione con i servizi di emergenza e le forze dell’ordine in caso di una situazione di emergenza”.

Fonte: Ansa