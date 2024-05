I Paesi Bassi forniranno l’Ucraina di carri armati

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 818. Proseguono gli attacchi russi su Kharkiv, bombardata con droni. I Paesi Bassi trasferiranno armi e veicoli blindati all’Ucraina. Mentre la Russia avanza, secondo Zelensky, le decisioni degli alleati occidentali sul sostegno militare all’Ucraina stanno richiedendo troppo tempo.

Ancora attacchi con droni russi a Kharkiv

La Russia attacca ancora con droni la città ucraina orientale di Kharkiv. Lo rende noto il governatore dell’omonima regione Oleh Suniehubov.

I Paesi Bassi trasferiranno veicoli blindati all’Ucraina.

L’Ucraina riceverà un nuovo lotto di assistenza militare dai Paesi Bassi, che include i veicoli corazzati YPR-765. Si tratta di mezzi dotati di moduli di combattimento controllati a distanza, che consentono all’equipaggio di azionare le armi dall’interno del veicolo.

Zelensky: troppo tempo per decisioni alleati su sostegno

Le decisioni degli alleati occidentali sul sostegno militare all’Ucraina stanno richiedendo troppo tempo. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla Reuters. Zelensky ha definito la fornitura di aiuti militari – in particolare di sistemi di difesa aerea come il sistema Patriot, su cui l’Ucraina fa affidamento per difendersi dalla Russia – un “importante passo avanti”, ma prima ha deplorato i “due passi indietro” compiuti dagli alleati. Ha inoltre criticato che le decisioni prese siano “in ritardo di un anno”. Secondo il presidente ucraino, la situazione sul campo di battaglia nel nord-est del Paese è ora sotto controllo, dopo le incursioni russe verso Kharkiv.

Fonte: Ansa