Porta la croce con Gesù e medita i suoi comandamenti

Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti. Se vuoi conoscere la verità credi a me. Se vuoi esser perfetto vendi ogni cosa. Se vuoi esser mio discepolo rinnega te stesso. Se vuoi possedere la vita beata, disprezza la vita presente. Se vuoi essere esaltato in cielo, umiliati nel mondo. Se vuoi regnare con me porta la mia croce, perché i soli servi della croce trovano la via della vera luce.

Signore Gesù, siccome la tua vita fu povera e disprezzata dal mondo, concedimi d’imitarti, e insieme con te di essere anch’io disprezzato dal mondo; giacché il servo non da più del suo padrone, né il discepolo sopra il maestro. Si eserciti il tuo servo nel meditare e imitare la vita tua, perché quivi è la mia salute e la vera santità.

Qualsiasi cosa ch’io legga o ascolti fuori di essa, non mi ricrea né pienamente mi diletta. Figliuolo, ora che tu sai e hai letto tutte queste cose, beato te se le metterai in pratica.

RISOLUZIONI: Risolvi di disprezzare la vita presente, di portare la croce con Gesù e di meditare la sua vita e i suoi comandamenti.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo

