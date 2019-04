DOMENICA 21 APRILE 2019, 16:29, IN TERRIS







TENNIS

Fognini superstar, Montecarlo è sua

Il sanremese batte in finale Lajovic 6-3, 6-4, in un torneo da leggenda: primo Masters 1000 per l'Italia

REDAZIONE

Fabio Fognini a Montecarlo

S tavolta Fabio Fognini l'impresa la fa davvero: dopo aver messo k.o. Nadal, l'azzurro batte anche Dusan Lajovic nella finalissima di Montecarlo, diventando il primo italiano di sempre a vincere un Masters 1000. Un'ora e 38 minuti di tennis contro il serbo, numero 48 del mondo, giocato nonostante un problema alla coscia destra, concludendo in 6-3, 6-4 un torneo che lo ha visto assoluto protagonista. Un'impresa da leggenda, non solo per lo sport azzurro che mette in bacheca il suo primo M1000 nel tennis, ma anche per lo stesso Fognini che, oltre a Nadal, ha regolato nel turno precedente anche il campione in carica degli Internazionali di Roma e degli Atp Finals, nonché numero 3 al mondo, Alexander Zverev. Il sanremese mette quindi in bacheca il suo primo Masters e compie un bel balzo nella classifica Atp, portandosi a 245 lunghezze dalla top ten. In aggiornamento Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it



