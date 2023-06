Santa Clotilde: ecco come convertì il marito alla fede cristiana

Santa Clotilde, Regina dei Franchi. Lione (Francia) 474 ca – Tours (Francia) 3-06-545. E’ figlia del re dei Burgundi, Chilperico II, e cugina del futuro re e santo, Sigismondo.

Avvenimenti

Oltre ai genitori, anche due fratelli vengono uccisi dallo zio Gundobaldo (padre di Sigismondo) per questioni di potere.

(padre di Sigismondo) per questioni di potere. Accetta di sposare Clodoveo , re dei Franchi, a patto che le permetta di continuare a professare la fede cristiana . Sontuosa e quasi fiabesca la cerimonia di nozze a Soisson nel 493.

, re dei Franchi, a patto che le . Sontuosa e quasi fiabesca la cerimonia di nozze a Soisson nel 493. Clodoveo si fa battezzare nella cattedrale di Reims dal vescovo Remigio la notte di Natale del 496, insieme a 3 mila franchi.

Anedotti

Cerca in ogni modo di convertire Clodoveo alla fede cristiana. Lui rimane diffidente, specie dopo che il loro primogenito Igomero muore poo dopo essere stato battezzato.

alla fede cristiana. Lui rimane diffidente, specie dopo che il loro primogenito Igomero muore poo dopo essere stato battezzato. Prima di una battaglia molto pericolosa, Clodoveo, stimolato da Clotilde, promette di convertirsi al cristianesimo in caso di vittoria. Dopo aver vinto dice alla moglie: “Io ho vinto gli alemanni, tu hai vinto me”.

Quando Clodoveo entra nella cattedrale di Reims piena di lumi per ricevere il Battesimo chiede al vescovo Remigio: “ E’ questo il rgno dei cieli di cui mi ha parlato mia moglie? “. Gli risponde Remigio: “No, questo è solo l’iniio del cammino per arrivarvi”.

“. Gli risponde Remigio: “No, questo è solo l’iniio del cammino per arrivarvi”. Attribuisce all’intercessione di San Martino, sulla cui tomba trascorr intere notti in preghiera, lo scatenarsi di un nubifragio che impedisce, all’ultimo momento, il combattimento tra i suoi due figli Childeberto e Clotario, in lotta tra loro per conquistare il potere.

Spiritualità

Alla morte del marito, avvenuta nel 511, fonda molte chiese e monasteri. Oltre alla sofferenza della precoce vedovanza, si affligge molto per i figli, in conflitto tra loro per motivi di potere. Si dedica con impegno all’evangelizzazione del popolo.

Morte

Alla sua morte viene subito venerata come santa e il suo corpo è portato nella chiesa di Saint Pierre a Parigi. Le reliquie vengono disperse durante la rivoluzione francese.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi