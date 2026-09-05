San Zaccaria, il profeta della speranza e del ritorno del popolo d’Israele

San Zaccaria, Profeta dell’Antico Testamento Gaalad (Glordania), VI sec a.C. E’ uno dei profeti minori. Il suo nome significa “Dio si ricorda”. Fa parte della tribù di Levi. Viene invitato al ministero profetico dal profeta Aggeo. Le numerose visioni e profezie evidenziano la sua profonda unione col Signore. Cerca di portare unità e armonia nella comunità ebraica, formatasi in esilio, e predisse il ritorno del popolo dall’esilio nella terra promessa.

Il tema della sua predicazione è il ritorno al Signore del rinnovato popolo ebraico. Verso il 520 a.C. esorta gli ebrei al ritorno dall’esilio babilonese, a ricostruire il tempio di Gerusalemme: occorre superare l’ostilità delle popolazioni che si sono stabilite nella Palestina. Unisce sempre, alle minacce di punizioni divine, promesse di misericordia e di perdono. È molto comprensivo con i pagani che, seguendo il Signore, saranno da lui purificati e potranno far parte del suo popolo.

Morte

Muore molto vecchio e viene sepolto accanto al profeta Aggeo.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi