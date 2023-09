E' di un morto e diverse strutture danneggiate il bilancio dell'attacco di droni russi avvenuto stanotte nella regione meridionale di Odessa, in Ucraina

La guerra in Ucraina giunge al giorno 560. Esplosioni sono state segnalate nella regione ucraina meridionale di Odessa, secondo quanto riportano i media locali. Una serie di esplosioni ha scosso anche la capitale ucraina Kiev, secondo i media locali. Il gruppo Wagner sarà dichiarato gruppo terroristico dal governo britannico.

Ucraina, governatore Odessa: 1 morto a Izmail

E’ di un morto e diverse strutture danneggiate il bilancio dell’attacco di droni russi avvenuto stanotte nella regione meridionale ucraina di Odessa, rende noto il governatore Oleh Kiper. In un post su Telegram, Kiper spiega che “i russi hanno

attaccato per quasi tre ore il distretto di Izmail con droni d’attacco e purtroppo una persona è rimasta uccisa: un dipendente di un’azienda agricola gravemente ferito è morto in ospedale”. Secondo la stessa fonte, in diversi insediamenti della zona sono stati registrati distruzioni e incendi: l’attacco ha danneggiato il porto e le infrastrutture agricole, inclusi silos, edifici amministrativi e imprese agricole.

Una serie di esplosioni ha scosso questa mattina la capitale ucraina Kiev, secondo i media locali.

Gb: “Wagner sarà dichiarato gruppo terroristico”

Il gruppo Wagner sarà dichiarato gruppo terroristico dal governo britannico, quindi sarà illegale esserne membro o sostenerlo. Lo riporta la Bbc. Un progetto di legge presentato in Parlamento consentirà inoltre di classificare i beni di Wagner come proprietà terroristica e di sequestrarli. Il ministro degli Interni Suella Braverman ha detto che Wagner è stato “violento e distruttivo” e “ha agito come uno strumento militare della Russia di Vladimir Putin all’estero”.

Zelensky rimuove il governatore della regione del Donetsk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso Pavlo Kyrylenko dall’incarico di governatore dell’amministrazione statale dell’oblast di Donetsk. Lo riferisce “Ukrainska Pravda”. Kyrylenko, si legge nel decreto, è stato rimosso “in linea con la domanda” di dimissioni “da lui presentata”. Secondo la testata, potrebbe essere nominato capo del comitato antimonopoli.

