La storia di san Pietro Pascual: vescovo mercedario e martire

San Pietro Pascual (Pascasio), vescovo mercedario e martire, nasce a Valencia (Spagna) nel 1227, muore a Granada (Spagna) nel 1300. Viene istruito da un sacerdote di Narbona, che i suoi genitori hanno riscattato dai mori.

Avvenimenti

Studia a Parigi insieme a San Bonaventura e a san Tommaso D’Aquino.

Entra nell’ordine mercerdario. Giacomo I d’Aragona lo sceglie come precettore del figlio Sancho.

Giacomo I d’Aragona lo sceglie come precettore del figlio Sancho. E’ consacrato vescovo di Jaen. Percorre la Spagna e il Portogallo cercando di assistere e confortare i prigionieri cristiani.

Morte

Viene arrestato e condotto dal sultano di Granada. In un primo momento gli è lasciata una certa libertà. Gli viene inviato del denaro per il suo riscatto: lo devolve per liberare altri prigionieri che teme possano rinnegare la fede cristiana per riacquistare la libertà. In seguito, viste le numerose conversioni che compie, viene ucciso. E’ canonizzato nel 1670.

