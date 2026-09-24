Spiritualità

San Cleofa, il discepolo di Emmaus che riconobbe Gesù nello spezzare il pane

San Cleofa, discepolo di Emmaus, riconobbe Gesù Risorto nello spezzare il pane e testimoniò la Risurrezione fino al martirio per la sua fede

Di Luigi Luzi
Immagine creata con ChatGtp

San Cleofa, Discepolo di Gesù e martire. Emmaus (Palestina), I secolo. E’ originario di Emmaus ed è uno dei discepoli che, ritornando verso Emmaus, il giorno della Risurrezione, sono raggiunti dal Risorto (Lc 24). Lo riconoscono quando, seduti a mensa insieme, Gesù prende del pane, lo benedice e lo spezza. Secondo Esigippo, storico palestinese, Cleofa è il fratello di San Giuseppe e il padre di Giuda e di Simone: quest’ultimo diventa vescovo di Gerusalemme dopo Giacomo il Minore. Cleofa è anche il marito di Maria di Cleofa, sorella della Madonna, facente parti del gruppo delle donne presenti sul Calvario.

Morte

Secondo la tradizione viene trucidato dai giudei di Emmaus proprio nella casa in cui si incontra con Gesù nel primo giorno di Pasqua, perché predica la risurrezione di Cristo. San Girolamo afferma che già nel IV secolo la casa di Cleofa è diventata una Chiesa.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

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