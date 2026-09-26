Santi Adolfo e Giovanni, fratelli martiri Siviglia (Spagna), ? – Cordova (Spagna), 824. Il padre è musulmano, la madre cristiana. Abbracciano entrambi la fede cristiana della madre. Quando il califfo Abd-el-Raman luogo a una spietata e feroce persecuzione nei riguardi dei cristiani, vengono denunciati dai loro parenti di religione musulmana.
Morte
Subiscono nell’824 il martirio, ma non abiurano la fede in Cristo. I due fratelli martiri vengono sepolti a Cordova, nella chiesa di San Cipriano. La madre si ritira nel monastero di Cutellara e in seguito ne diventa badessa. La sorella Aurea.
Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi