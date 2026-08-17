Sant’Agapito, martire e patrono della diocesi di Palestrina. Palestrina (Roma), 255 ca. – Palestrina, 18-08-274. All’età di soli 15 anni viene arrestato perché cristiano sotto il prefetto Antioco, durante le persecuzioni indette dall’imperatore Aureliano. Viene condotto a Palestrina nel tempio della dea Fortuna per fare sacrifici agli dei pagani.
Al suo deciso rifiuto, è condannato a essere sbranato dalle belve feroci. I leoni non lo sfiorano neppure, allora viene decapitato con la spada. Il suo comportamento coraggioso, nonostante la giovane età, suscita grande ammirazione presso la popolazione, che ne tramanda il culto. A lui è dedicata la cattedrale di Palestrina, dove sono venerate le sue reliquie.
Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi