Avvento: alcune pillole di riflessione

“L’attesa. Attendere voce del verbo amare. Così diceva il santo vescovo don Tonino Bello. Viviamo nella società dell’immediato, tutto e subito e in tempo reale. Saper attendere nel lavoro di preparazione, di studio, di lavoro, per poi ottenere alla fine ottenere dei risultati”.

Inizia così il video della catechesi di fra Emiliano Antennucci, rettore del Santuario della Vergine del Silenzio di Avezzano, in Abruzzo. Delle pillole, come una medicina, per curare la nostra anima in tempo di Avvento.

