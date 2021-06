Riscopriamo la bellezza di stare in famiglia

Gentile direttore,

sono veramente felice che abbia deciso di dare spazio all’articolo del dottor Giacomo Galeazzi: “Accendiamo la famiglia e spegniamo il cellulare”. Più dialogo genitori-figli, meno social. Penso che gli studenti delle scuole superiori di Trento abbiano messo in campo davvero una bella iniziativa.

Purtroppo, troppo presi dalla routine quotidiana, ci concentriamo sui nostri smartphone e non dedichiamo abbastanza tempo a ciò che è davvero importante: la relazione con i nostri figli o i nostri partner.

Non possiamo lamentarci neanche per il fatto che i nostri figli stiano sempre con il naso incollato al cellulare: loro prendono noi come modello, copiano quello che facciamo noi. Diamo loro il buon esempio, cominciamo dal momento dei pasti insieme: lasciamo da parte il cellulare e riscopriamo la bellezza di stare e parlare in famiglia.

Maria Pia F.

