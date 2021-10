La necessità di modelli positivi nella nostra vita

Gentile direttore,

sono una vostra lettrice, devo ammetterlo, non da molto tempo, ma in queste poche settimane mi avete convinto. Ho apprezzato in questi ultimi giorni, l’articolo della dottoressa Milena Castigli, quello in cui parla di tutti i santi e beati del 2021.

Un articolo che mi è piaciuto veramente molto, perché mette in luce i gesti di queste persone che hanno votato interamente la loro vita a Dio e al prossimo. Molto bella la storia della vita della beata Sandra Sabattini e del beato Carlo Acutis.

Sono quei modelli positivi di cui si sente tanto il bisogno nella nostra società di oggi. Grazie per aver dato spazio a questi santi e beati.

Arianna F.

