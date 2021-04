Tempo di sperare, contiamo sul tuo aiuto

Il tempo di Pasqua ci ha portato una ventata di speranza nel cuore; anche ciascuno di noi cerca dentro di sé il senso più profondo della Resurrezione di Cristo, sia sul piano personale – ognuno nelle proprie quotidianità – sia sociale.

Viviamo ancora sotto la morsa della pandemia, che ormai tiene in pugno il mondo da 14 mesi. Noi di In Terris abbiamo sempre continuato a cercare di dare un’informazione corretta, libera e attenta soprattutto agli “invisibili”, in un momento in cui comincia ad aggravarsi sempre più la situazione sociale nel nostro Paese.

Le chiusure e limitazioni a molte attività lavorative gravano infatti su tante famiglie e persone che già vivevano in uno stato di precarietà, e che con l’emergenza sanitaria hanno perso anche il lavoro.

La nostra Redazione lavora h24, 365 giorni all’anno, offrendo informazioni e anche punti di vista differenti sul quadro complesso della realtà. Per svolgere il nostro servizio alla verità, però, abbiamo sempre bisogno del tuo sostegno.

Contiamo come sempre sull’aiuto di chi ama la libertà di informazione e ha a cuore anche quelli che nella società non hanno voce, gli ultimi.

Grazie per il tuo contributo.

