Buon Anno nuovo con In Terris la voce degli ultimi

Carissimo lettore e amico di In Terris. Entriamo nel nuovo anno 2024 e desidero a nome di tutta la redazione farti giungere i più cari auguri per un buon anno nuovo. Per la nostra testata questo sarà un anno speciale perché dal 23 luglio entreremo nel decennale della nostra attività. Sono stati dieci anni intensi, avventurosi e soprattutto arricchenti. Entrare nel vasto mondo delle testate digitali, del giornalismo è un impresa complicata in tutti i sensi.

“In Terris – la voce degli ultimi” ha preso il suo posto nel mondo dell’informazione dando vasto spazio al terzo settore, al vasto mondo dell’associazionismo con un particolare sguardo a quello del mondo cattolico. Abbiamo raccontato migliaia di storie e quelle più significative sono rimbalzate negli altri media a livello nazionale e internazionale. In Terris è così un punto di riferimento non solo per il mondo cattolico ma per tutti coloro che credono nei valori universalmente riconosciuti e per chiunque preferisce approfondire l’attualità senza inserire polemiche violente, gossip e fake news.

Nell’augurarti un felice Anno Nuovo ti chiediamo di sostenerci perché noi viviamo soltanto grazie al sostegno di voi lettori. Durante tutto l’anno cerchiamo aiuto per andare avanti senza nessun fine di lucro. La testata ha valorizzato anche persone che al di là della loro disabilità sono riuscite a diventare giornalisti pubblicisti e trovare gratificazione in questo impegno. Grazie per il tuo contributo e Buon Anno.

Per sostenere In Terris clicca qui