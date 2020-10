“Si cura”: lo spot per la giornata mondiale della salute mentale

Anna Foglietta e Paolo Calabresi sono i protagonisti dello spot “Si cura” diffuso dal Ministero della Salute in occasione della prossima Giornata mondiale della salute mentale che ricorre il 10 ottobre.

Lo spot

Un uomo e una donna passeggiano in un parco, l’uno accanto all’altra, e parlano. “C’è questo mio amico – le confida lui un po’ preoccupato – che dice che quando passa di qua, questa statua si gira e lo fissa”. Lei subito lo tranquillizza: “Si cura”. L’uomo precisa: “Sicuro!” La donna nuovamente lo rasserena: ”Si cura. Il disturbo mentale è una malattia come le altre. Può capitare ma si può curare”. Infine gli rivolge un invito: “Se senti che qualcosa non va, parlane con il medico”. Lo spot sarà in onda sulle reti rai fino al prossimo 10 ottobre.

Lo scopo

“Con questa giornata vogliamo sottolineare quanto sia importante lottare contro lo stigma e i pregiudizi verso i pazienti che soffrono di disturbi mentali. L’emergenza Covid-19 ha messo in luce più che mai come queste persone si siano spesso trovate escluse dalla partecipazione alla vita sociale“, ha dichiarato la Sottosegretaria di Stato alla Salute, Sandra Zampa.

