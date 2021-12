Cenone di Natale, per smaltirlo ci vorrebbero 12 ore di camminata

Alzi la mano chi non ha fatto almeno uno “stravizio” culinario durante i pranzi e le cene delle feste. Un po’ per tradizione, un po’ per gola, un po’ per la gioia di condividere momenti di festa con parenti e amici, durante le giornate natalizie si tende a mangiare di più.

La British Dietetic Association stima che solo il giorno di Natale si possa arrivare a consumare circa 6.000 calorie a persona e nel complesso nel periodo delle Feste, non c’è da meravigliarsi un adulto in media guadagna circa 0,5-1 kg.

Ma è possibile smartirle e soprattutto quanto ci si impiegherebbe volendolo fare? Secondo il calcolo di Amanda Daley, professoressa di medicina comportamentale presso la School of Sport, Exercise and Health Sciences dell’Università di Loughborough, per un adulto che pesa 84 kg ci vorrebbero circa 12 ore di camminata a ritmo costante per bruciare le calorie di una cena di Natale media. Sarebbe come camminare per circa 80 chilometri. Oppure di fare jogging per circa cinque o sei ore. Ovviamente, il numero di calorie a cena dipenderà anche da quali cibi si è mangiato, come sono stati cucinati e se si è disposti a piccole rinunce. Un consiglio per tutti? Come riporta Ansa Salute, eliminare gli stuzzichini e gli antipasti prima di cena, oppure optare per il dessert solo per una fetta di Tronchetto di Natale insieme a due bicchieri di vino: in questo modo il computo delle calorie potrebbe aggirarsi a circa 2.080.

In gioco poi entrano fattori come età, sesso peso, attenzione alle porzioni. Ma l‘attività fisica, anche se non 12 ore di seguito, può aiutare in ogni caso. Ad esempio camminare per i negozi invece di usare la macchina, o fare un giro in bicicletta nel quartiere con i bambini per guardare le luci di Natale. Molto più fattibile e sano!

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.