Istruzione e IA: i benefici per studenti e docenti 

L’emergere di nuovi e potenti modelli di intelligenza artificiale ha portato a un cambiamento di paradigma in molti settori. Ciò che inizialmente catalizzava la curiosità sulla misura in cui il lavoro monotono potesse essere affidato all’intelligenza artificiale è emerso come possibile strumento per studenti con bisogni educativi personalizzati. I ricercatori nel campo della pedagogia e dell’istruzione stanno scoprendo che esistono molti modi di insegnare, compreso l’apprendimento misto. L’attenzione più recente è rivolta all’apprendimento adattivo, che sfrutta la tecnologia avanzata e l’analisi dei dati per offrire un’istruzione personalizzata, rivoluzionando l’apprendimento.

I metodi pedagogici tradizionali prevedono tipicamente che un insegnante istruisca fino a circa 30 studenti. È un sistema che può facilmente trascurare le esigenze di alcuni studenti. Sebbene il modello abbia funzionato bene per molti studenti, un numero significativo di studenti richiede un approccio più personalizzato. Sfortunatamente, il numero di educatori e fornitori disponibili è una frazione di quello necessario. L’intelligenza artificiale potrebbe sembrare intimidatoria, ma se i docenti degli istituti scolastici utilizzassero la tecnologia in modo appropriato, i benefici potrebbero consentire di avere un’aula in cui tutti gli alunni possano essere stimolati cognitivamente, indipendentemente dal rilievo sia parola nel loro percorso di apprendimento. Imparerebbero in un modo che funzionerebbe per loro, ottenendo risposte alle domande senza timore di giudizio. Gli insegnanti potrebbero trascorrere il loro tempo non solo aiutando tutti gli studenti a capire cosa stanno studiando, ma anche aiutandoli a coltivare l’amore per l’apprendimento. Il numero di stili di apprendimento unici e di modalità di insegnamento innovative sta crescendo, ma non è affatto vicino alla velocità di sviluppo di nuovi modelli linguistici e di educazione multimodale, che includono visivo, uditivo, lettura e scrittura e cinestetico.

Grazie al lavoro di ingegneri AI e imprenditori edutech come Sam Altman di OpenAI, Sal Khan di Khan Academy e Andrew Ng di Coursera, gli educatori ora hanno a portata di mano pianificatori di lezioni, tutor privati, coach e artisti. La Khan Academy, ad esempio, sta integrando l’intelligenza artificiale nei suoi programmi per personalizzare i percorsi di apprendimento degli studenti, utilizzando algoritmi per adattare problemi e lezioni in base alle prestazioni individuali. “L’uso corretto dell’intelligenza artificiale riduce al minimo il divario di risorse e di equità tra gli studenti fornendo loro uno strumento che può essere adattato a ciascuno come individuo unico”. Ma vediamo gli esempi. Il chatbot AI di Khan, Khanmigo, viene provato come potenziale insegnante. Khanmigo stimola gli studenti a saperne di più, stimola la creatività e spiega argomenti complessi in modi semplici e personalizzati. Il chatbot può imitare un insegnante di scrittura, ad esempio, dando suggerimenti agli studenti per ispirarli a scrivere in modi più entusiasmanti. Per gli insegnanti, Gradescope semplifica il processo di valutazione.

Utilizza un sistema basato sull’intelligenza artificiale in grado di fornire agli studenti un feedback più coerente e tempestivo, riducendo gli elementi soggettivi della valutazione, il che è particolarmente importante per gli alunni con difficoltà di apprendimento. Testare e insegnare a tutti una metrica specifica potrebbe impedire a molti di realizzare il proprio pieno potenziale. L’uso corretto dell’intelligenza artificiale, in questo caso, riduce al minimo il divario di risorse ed equità tra gli studenti fornendo loro uno strumento che può essere adattato a ciascuno come individuo unico. Siamo a un punto cruciale della storia. Lavoriamo per renderlo vantaggioso per tutti, di ogni abilità. “Ognuno è un genio”, dice una citazione popolare attribuita ad Albert Einstein. “Ma se giudichi un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero, vivrà tutta la vita credendosi stupido”.