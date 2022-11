L’importanza della fragilità all’interno della società

Il valore della fragilità all’interno della società è importantissimo. L’inclusione delle persone con fragilità deve essere fatta dalla società stessa. Siamo abituati a vedere la società come un insieme di criteri che ci siamo inventati, forse perché siamo limitati nell’osservazione e negli sguardi ma, in sé, la comunità è composta da molteplici sfaccettature, ossia da persone con diverse fragilità. Non dobbiamo quindi parlare di inclusione, ma bisogna fare il modo di vedere la società intera per quello che effettivamente è. Quindi, è l’idea che, fino ad ora, ci siamo fatti della comunità ad essere sbagliata, non sono le persone fragili che devono essere incluse, ma è la società stessa che deve rendersi conto delle diverse sfumature al proprio interno. Questo è l’aspetto che deve rappresentare la ricchezza di ogni sistema sociale.

Ogni persona, in particolare coloro che hanno una fragilità e sviluppano una particolare sensibilità, proprio per il fatto di essere passati attraverso una condizione di sofferenza nonché della percezione degli aspetti più profondi dell’esistenza, rappresentano una fonte di valori molto importante di cui, la società intera, non può fare a meno. Chiaramente, se ognuno di noi cerca di disgiungersi dalla fragilità, la società intera si impoverirà sempre di più da ciò che rappresenta una componente fondamentale della stessa. Non si parla quindi dell’importanza della fragilità all’interno della società, ma del valore della comunità che considera la fragilità come una grande risorsa e un imponente bacino valoriale, senza il quale ci può essere solo una regressione.