Cosa rappresenta il volontariato per il nostro Paese

Il volontariato è la rappresentazione più luminosa della solidarietà e della coesione sociale nel nostro Paese, in quanto è in grado di cogliere le nuove fragilità e di dar loro una risposta celere attraverso l’empatia e la prossimità alle persone che stanno passando un momento di difficoltà. In particolare, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, in Italia il numero di volontari è stimato in 4 milioni e 661 mila persone che, in forma totalmente gratuita e con grande abnegazione verso il prossimo che soffre, decidono di dedicare il loro tempo alla comunità nella sua interezza.

Occorre ricordare che, queste persone, sono la manifestazione più bella del termine “cittadinanza attiva”, uno dei pilastri portanti dell’Italia, in quanto portano avanti attività che incidono in maniera determinante sullo sviluppo economico e sociale del Paese, sulla qualità della vita a 360 gradi, sulle relazioni sociali e il benessere dei cittadini, incentivando la diffusione della fraternità in ogni luogo. I valori di cui i volontari sono i portatori devono però essere diffusi sempre di più attraverso adeguate politiche di sostegno al mondo del volontariato nella sua totalità. Nel nostro tempo, sempre più connotato dall’emergere di nuove fragilità, i volontari hanno bisogno di tutto il supporto necessario per essere aiutati ad aiutare nella maniera migliore possibile. Solo così potremo capire veramente il significato più autentico del bene comune.