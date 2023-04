ChatGPT: di cosa si tratta e perché fa tanto discutere

ChatGPT è l’innovazione tecnologica più chiacchierata degli ultimi tempi. Alimentato dall’intelligenza artificiale (AI), ChatGPT è un chatbot progettato per interagire con gli esseri umani e fornire risposte simili a quelle umane su una vasta gamma di argomenti.

Oltre a rispondere alle domande e rispondere ai commenti, ChatGPT può eseguire varie altre attività tra cui traduzioni, composizione di musica, scrittura di e-mail, lettere di accompagnamento, notizie, saggi e molto altro.

Mentre in Italia si è pensato di sospendere il suo utilizzo a causa della privacy e diverse persone temono che l’adozione di massa di ChatGPT possa togliere posti di lavoro o rendere più facile per le persone imbrogliare e plagiare, pian piano il chatbot ha generato una grande quantità di speranza ed entusiasmo in tutto il mondo.

È possibile che ChatGPT possa migliorare la vita delle persone con disabilità e aiutarle a superare le barriere che devono affrontare nella loro vita quotidiana. L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (AI/ML) possono rendere i prodotti e i servizi più accessibili alle persone con disabilità. Nel 2020, per esempio, il governo egiziano ha utilizzato un chatbot basato sull’intelligenza artificiale per fornire notizie e informazioni relative a COVID-19 alle persone con problemi di udito, aiutandole a richiedere più facilmente servizi di emergenza. Utilizzando il linguaggio dei segni, il chatbot ha guidato gli utenti attraverso un questionario sui sintomi correlati a COVID-19 e li ha collegati a un centro di contatto di emergenza, se necessario.

In questo caso, il chatbot ha funzionato meglio di quanto la maggior parte delle persone si aspettasse ed è riuscito a ridurre il carico di lavoro dei call center e dei team di assistenza clienti nel settore sanitario. Il successo di questo e di molti altri prodotti emergenti, basati sull’intelligenza artificiale, ha indotto molti esperti a vedere l’IA come una tecnologia dirompente in grado di eliminare le difficoltà che si incontrano nel rendere i prodotti più accessibili alle persone con disabilità.

Uno dei principali punti di forza di ChatGPT è la sua capacità di generare contenuti informativi ricercati in modo completo. Man mano che ChatGPT verrà sviluppato e testato, potrà essere molto utile anche per le persone con difficoltà di comunicazione causate da malattie dei motoneuroni, ictus, lesioni cerebrali, paralisi cerebrale e molte altre condizioni.

Ad esempio, ChatGPT può estrarre tutte le informazioni su un particolare argomento e fornire un riepilogo di facile comprensione a coloro che hanno difficoltà a ricercare e trovare informazioni in modo indipendente a causa di menomazioni fisiche o cognitive.

ChatGPT potrebbe essere integrato negli strumenti di sintesi vocale, che ora sono sempre più utilizzati dalle persone con disabilità. Molte persone che attualmente utilizzano questi strumenti affermano che la maggior parte delle volte tendono a comunicare riducendo le parole a causa dell’enorme quantità di sforzi necessari per comporre messaggi sia personali che relativi al lavoro. L’integrazione di ChatGPT in questi strumenti potrebbe rendere più facile per le persone con disabilità comunicare e interagire con altre persone.

Le persone con disabilità possono anche utilizzare ChatGPT per redigere o migliorare il contenuto di e-mail personali e aziendali, correggere errori in contenuti testuali per vari scopi, impegnarsi in chiacchiere ed esercitarsi in conversazioni e molto altro. Di recente, Equality AI, organizzazione no profit che si dedica allo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a favore della salute, ha sviluppato uno strumento basato sull’intelligenza artificiale chiamato Flowy, che incorpora la tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale di ChatGPT e può aiutare gli sviluppatori a creare siti Web accessibili e soluzioni basate sul Web. La loro soluzione analizza i siti Web e altri prodotti basati sul Web e identifica quali problemi debbano essere affrontati, suggerendo come correggerli.

Un aspetto fondamentale da capire su ChatGPT è che è ancora agli inizi. Più persone lo usano, più può imparare sul comportamento umano e imitare le conversazioni umane in modo più autentico. Man mano che i nodi vengono risolti e la tecnologia diventa più sofisticata, produrrà risultati migliori e più affidabili. ChatGPT sembra essere molto promettente e si distingue dalla maggior parte degli strumenti convenzionali basati sull’intelligenza artificiale per la sua potenziale capacità di sviluppare una comprensione umana dei problemi. Ciò gli consentirà progressivamente di pensare e rispondere a domande e problemi complessi e sfumati come un essere umano.

Questo potere di autoapprendimento può svolgere un ruolo vitale nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie assistive nuove e innovative nel prossimo futuro. Sfruttando le capacità di ChatGPT, le aziende avranno l’opportunità di rendere i loro prodotti più accessibili e inclusivi e soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, anche con disabilità. E anche questa è accessibilità!