Caro bollette e inverno: l’unica nota di speranza che abbiamo di fronte

Dopo le ultime decisioni dell’Arera, ossia Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che ha fissato il nuovo prezzo del kilowattora per la luce, francamente ci siamo trovati molto spiazzati, in quanto c’è stato l’ennesimo aumento clamoroso per le bollette dell’energia elettrica. Inoltre, abbiamo voluto calcolare in previsione, ciò che si deciderà in riguardo al gas alla fine di ottobre.

Ebbene, in base a questo calcolo di Arera ed alle previsioni in riguardo al gas, anche nel 2023, oltre alle già catastrofiche bollette del 2022, le famiglie italiane si troveranno di fronte ad ulteriori aumenti di mille euro nella spesa annua, già oggi fortemente provata da inflazione e bollette. È una situazione drammatica a cui bisogna mettere mano immediatamente.

Alla luce di questo, per le famiglie italiane, si profila una stagione invernale con aumenti drammatici in quanto, per contrastare il peso delle bollette, sarà necessario attuare dei risparmi sugli altri servizi importanti. La stagione invernale non sarà facile, anche se, quantomeno, abbiamo allontanato il blocco del gas e della luce, perché le riserve del nostro paese sono pressoché complete. Ciò costituisce l’unica nota di speranza che ci troviamo di fronte.