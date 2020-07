Forse pochi sanno che il riso è il cereale più consumato nel mondo ed è uno dei primi usati dall’umanità. Se ne hanno tracce già 8mila anni fa in Cina. E’ dunque antichissimo e costituisce il cibo principale per circa la metà della popolazione mondiale. Viene coltivato in quasi tutti i paesi del mondo, in molteplici modi ed é alla base delle cucina dell’Asia e dell’Africa. Oggi vi proponiamo una versione italiana con la famosa cipolla di Tropea.

Ingredienti per 4 persone

350 gr di riso

100 gr di formaggio spalmabile

6 foglie di lattuga

1 cipolla di tropea

1 peperone rosso

Timo

Salvia

Brodo vegetale

½ bicchiere di vino bianco

Parmigiano

Olio

Sale

Pepe o peperoncino

Preparazione del riso

Lavate il peperone, arrostitelo e togliete la pelle poi pulitelo dai semi piccioli e dai filamenti e tagliatelo a pezzettini. Lavate e tagliate a striscioline sottili la lattuga. Sbucciate e tritate la cipolla e fatela appassire in una pentola con un filo d’olio, poi aggiungete il timo la salvia e il peperoncino. Appena pronto il soffritto, aggiungete il riso e fatelo tostare sfumando con il vino fino a farlo evaporare. Aggiungete la lattuga, qualche mestolo di brodo vegetale caldo e cuocete il riso per circa 10 minuti. Aggiungete il peperone e continuate a cuocere aggiungendo il brodo necessario. A cottura ultimata regolate il sale e mantecate il risotto aggiungendo il formaggio e il parmigiano lasciandolo sul fuoco per un paio di minuti. Servite con una spruzzata di olio e guarnite con foglioline di salvia e timo. Accompagnate il piatto con un buon vino rosso. E buon appetito!