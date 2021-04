Quella che vi proponiamo oggi è la ricetta di un dessert che sicuramente farà impazzire i vostri bambini. Prendendo spunto dal blog.giallozafferano.it, abbiamo provato a preparare questi “biscotti” ed abbiamo scoperto che sono veramente di facile realizzazione. Il punto forte della ricetta? Sicuramente non avrete bisogno di accendere il forno. Attenzione però, sono come le ciliege…. uno tira l’altro. Ecco come preparare le palline di yogurt e biscotti con sorpresa.

Ingredienti

250 grammi di biscotti (tipo Oro Saiwa o Petit)

250 ml di yogurt alla vaniglia o anche al caffè se preferite

Nutella

Procedimento

Riduciamo in granella i biscotti, possiamo farlo utilizzando un mixer o mettendoli dentro un sacchetto del congelatore e schiacciandoli con il matterello. Abbiate cura di non sbriciolarli troppo. Aggiungiamo lo yogurt e mescoliamo fino a che il composto non sarà omogeneo. Lasciamo riposare un po’ in frigorifero.

Con le mani leggermente bagnate con acqua, prendiamo un po’ di impasto, facciamo un “buchetto” e aggiungiamo un cucchiaino di Nutella. Richiudiamo formando una pallina. Adagiarli su un vassoio, avendo cura di non sovrapporli. Lasciate in frigo fino al momento di servire. Buon appetito.

