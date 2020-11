I biscotti della tradizione: le fave dei morti

Per la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, nella mia casa si preparano dei dolcetti particolari che vengono chiamati le fave dei morti. Biscotti della tradizione, piccoli e morbidi. Di questi dolci non possiedo una mia ricetta ma ne preparo una, sempre la stessa, che riprendo dal sito ricette.giallozafferano.it e che qui vi ripropongo.

Ingredienti

300 grammi di mandorle pelate

150 grammi di farina doppio 0

la buccia di un limone

1 uovo

15 ml di grappa

50 grammi di pinoli

150 grammi di zucchero a velo

5 grammi di cannella in polvere

2 tuorli

Procedimento

Per preparare le fave dei morti, iniziate col tritare in un mixer molto finemente prima le mandorle (attenzione a non farle riscaldare troppo altrimenti rilasceranno olio) e poi i pinoli. In una ciotola sbattete l’uovo e i tuorli con la grappa.

Su di una spianatoia infarinata disponete la farina, le mandorle tritate e setacciate lo zucchero a velo. Unite anche i pinoli ridotti in farina 6 e mescolate le polveri con le mani, formando al centro una fontana. In ultimo unite la scorza grattugiata di un limone non trattato e la cannella. Una volta esauriti tutti gli ingredienti, al centro delle fontana versate le uova sbattute con la grappa e iniziate ad impastare con le mani fino ad ottenere un impasto compatto e modellabile. Tagliate un pezzo di impasto alla volta e ricavate un salsicciotto del diametro di 1 cm, quindi dividetelo in tocchetti larghi anch’essi 1 cm.

Modellate i tocchetti con le mani dando loro una forma rotonda e procedete così fino ad esaurire l’impasto. Disponete le palline ottenute su di una leccarda foderata con carta da forno e infornateli a 180° per 15 minuti: dovranno appena appena essere dorate in superficie ma non troppo colorate. Sfornate i biscottini e lasciateli raffreddare.

