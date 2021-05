La merenda perfetta… da cucinare insieme ai bambini

Passare del tempo con i propri figli è un vero toccasana. Si possono organizzare molti momenti costruttivi, oltre che di gioco. Inoltre, è sempre divertente coinvolgerli in cucina, magari studiando delle ricette semplici e veloci, e magari pure dolci! Ecco allora come preparare degli squisiti muffin ai mirtilli, perfetti per la prima colazione o per una sostanziosa merenda.

Ingredienti

250 grammi di farina

3 cucchiai di lievito in polvere

80 grammi di zucchero

80 grammi di burro

un uovo

125 ml di latte

125 grammi di mirtilli

Procedimento

In una ciotola versiamo la farina, lo zucchero, il burro e il lievito in polvere e il tuorlo d’uovo. A parte montiamo a neve l’albume. Mescoliamo bene e, poco alla volta, aggiungiamo il latte.

A questo punto uniamo l’albume montato a neve, poco alla volta e con movimenti dall’alto verso il basso per non smontare il composto. Passiamo i mirtilli in poca farina e aggiungiamoli all’impasto, mescolando con attenzione per non rischiare di romperli.

Imburriamo dei pirottini, dividiamo l’impasto e disponiamoli in una teglia da forno. Inforniamo per circa 20-25 minuti a 190 gradi. Fate raffreddare prima di servire. Se volete, potete spolverizzare con un po’ di zucchero a velo.

