Insalata di polipetti all’olio

I polipetti in insalata sono un secondo piatto di pesce molto gustoso. Pochi ingredienti perché la semplicità è una delle carte vincenti in cucina. Ecco allora come preparare i polipetti all’olio.

Ingredienti

8 piccoli polpi da circa 100 grammi l’uno

1 pomodoro

1 peperone

aglio

basilico

sale e pepe

olio extra vergine di oliva

Procedimento

Eliminate occhi e becco dai polipetti, lavateli sotto l’acqua sfregando bene con le dita i tentacoli. Portate a bollore una pentola di acqua, aromatizzata con succo di limone e un paio di foglie di alloro. Quando bolle, tenendo i polpi per la testa, immergeteli e tirateli fuori dall’acqua per tre quattro volte, prima di immergerli completamente: questa operazione serve per far arricciare i tentacoli.

Lasciate cuocere per circa 25 minuti. Provate la cottura infilzando un polpetto con una forchetta. Lasciate intiepidire nell’acqua di cottura. Scolateli e tagliateli a pezzetti. Condite con olio extravergine di oliva, sale, succo di limone e abbondante pepe.

Lasciate riposare per circa 30 minuti a temperatura ambiente. Nel frattempo grigliate un peperone e tagliate a dadini un pomodoro, rifinendo con un trito di basilico e aglio. Mescolate ai polpi e servite. Buon appetito.

