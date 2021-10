Contro i primi freddi: provate questa zuppa

Arrivano i primi freddi e per riscaldarci, in attesa di accendere i riscaldamenti e i caminetti, possiamo mettere in tavola una buona zuppa. Provate questa ricetta.

Ingredienti

200 gr di riso

1 zucchina

2 patate piccole

una manciata di fagiolini

una costa di sedano

una carota

250 gr di vongole

2 triglie

1 sogliola

4 gamberi

2 cucchiai di pesto

1 spicchi di aglio

1 mazzetto di prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale

Per il brodo di verdure

1/2 cipolla

1 carota

1 costa di sedano

2 foglie di bietola

2 chiodi di garofano

sale

Procedimento

Sminuzzate le verdure per il brodo. Mettete in una pentola con acqua fredda, unirvi il sale, i chiodi di garofano e far cuocere per circa un’ora e mezza. Passare con il passaverdure e mantenere al caldo.

Tagliare le altre verdure a cubetti, cuocerle separatamente in acqua bollente e raffreddarle subito. Far aprire le vongole in una padella con l’olio e l’aglio, toglierle dal guscio e tenerle da parte. Cuocere il pesce, dopo averlo pulito e sfilettato, nel liquido delle vongole filtrato. Portare a ebollizione il brodo di verdure, cuocere il riso e due minuti prima del termine di cottura aggiungere le verdure. Servire la minestra con le vongole, i filetti di pesce e un po’ di pesto. Buon appetito.

