Santa Lucia e la tradizione dei regali ai bambini

Il 13 dicembre festa di S. Lucia, tradizione vuole che nella notte tra il 12 e il 13 i bambini, soprattutto al nord Italia: a Verona, Brescia, Vicenza e città e paesi ancora, oltre che in Scandinavia, ricevano dei regali.

Santa Lucia è una santa cristiana venerata dalla Chiesa cattolica e da alcune Chiese cristiane ortodosse. È una delle sante più venerate e celebrate in diverse parti del mondo. Lucia, di origine siciliana, nacque a Siracusa nel 283 e visse durante la grande persecuzione dei cristiani dal 303 al 313, sotto l’imperatore Diocleziano (244-313). Da alcune fonti sembra che Lucia fosse stata promessa in sposa ad un giovane patrizio suo concittadino; ma un giorno la madre di Lucia, Eutychie, fu colpita da una grave e pericolosa emorragia.

Lucia partì per Catania per implorare la guarigione della madre, pregando sulla tomba di S. Agata (231-251) che apparve a Lucia, chiedendole di dedicare la propria vita ai poveri. Tornata a Siracusa Lucia dedicò la propria vita ai più bisognosi. È spesso associata alla luce e alla vista, in quanto il suo nome deriva dalla parola latina “lux” che significa luce. Santa Lucia è diventata simbolo di luce, purezza e visione spirituale.

La leggenda più conosciuta riguardo a Santa Lucia narra che, durante il periodo delle persecuzioni dei cristiani, ella portava del cibo ai cristiani che si nascondevano nelle catacombe. Per poter portare il maggior numero possibile di provviste, si metteva una corona di candele sulla testa in modo da avere le mani libere per portare il cibo. Questo le ha conferito l’associazione con la luce e la vista. Il 13 dicembre del 304 il prefetto Pascasio la catturò con la speranza di fare rinnegare la fede, ma Lucia si rifiutò dicendo al prefetto stesso “Tu obbedisci a Cesare e io obbedisco a Dio”. A quel punto le venne tagliata la gola.

Alla popolarissima santa vengono attribuiti diversi miracoli: a Venezia, dove erano conservate le sue spoglie, nel 1200 un bambino avrebbe recuperato la vista pregando Lucia.

La tradizione di Santa Lucia è particolarmente celebrata in Svezia, dove la festa è caratterizzata da processioni di ragazze vestite di bianco con una corona di candele in testa, simboleggianti la luce che sopraggiunge durante il buio dell’inverno. In molte culture, la festa di Santa Lucia è un momento di gioia, festeggiamenti e condivisione di dolci tradizionali come i “Lussekatter”, piccoli dolci a base di zafferano spesso consumati in questa occasione.

La sua tomba si trova nella chiesa di Santa Lucia al Sepolcro, che è stata costruita sul luogo dove si ritiene che fosse stata originariamente sepolta a Siracusa sua città natale.